Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico d’influenze

Tiziano Renzi

E' stato rinviato a giudizio per traffico di influenze illecite, Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva Matteo, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip. Per lo stesso reato andranno a processo l'ex parlamentare di An Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. Renzi senior è stato prosciolto dall'accusa di turbativa d'asta e da un altro episodio di traffico di influenze. Lo ha deciso il gup di Roma .Il processo è stato fissato per il prossimo 16 novembre. " Aspettiamo con fiducia il dibattimento", cosi ha commentato il difensore di Tiziano Renzi, l' avvocato Federico Bagattini