Bloccato un clan in ascesa

operazione anti camorra

In corso d'esecuzione a Firenze e nelle province di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza misure cautelari e perquisizioni per 13 indagati in un'operazione con la quale, si spiega, é stata bloccata l'ascesa di un clan camorristico che puntava ad ottenere finanziamenti Covid. Dieci gli arresti. Operazione condotta da Polizia e Guardia di finanza di Firenze, diretta dalla Dda fiorentina e coordinata dalla Dna. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa finalizzata a ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi ed esplosivi, riciclaggio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, violazione delle norme sull'immigrazione