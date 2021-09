Don Spagnesi indagato anche per truffa

La Chiesa della Castellina a Prato

L'elenco delle accuse a carico di Don Spagnesi si allunga.

Oltre a quelle di traffico internazionale di droga, spaccio, appropriazione indebita e tentate lesioni gravissime, la procura di Prato ipotizza ora anche il reato di truffa. Al prete quarantenne, agli arresti domiciliari dal 14 settembre, gli investigatori contestano di aver chiesto denaro ai fedeli, nonostante l'interdizione del vescovo ad utilizzare i conti della parrocchia. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia Don Spagnesi ha ammesso di aver chiesto con insistenza ad alcuni dei fedeli e conoscenti denaro da versare, in una carta prepagata a lui intestata. Soldi che utilizzò per comprare stupefacenti. Le prime denunce per appropriazione indebita e due querele per truffa sono state depositate nei giorni scorsi da parte di alcuni fedeli.