incendio monte serra





12 anni di reclusione e pagamento di piu' 500 mila euro per Giacomo Franceschi , ex volontario antincendio, unico imputato, accusato di incendio doloso e disastro ambientale.

Nel rogo bruciarono 1200 ettari di bosco, alcune case andarono distrutte. Cinque milioni di danni stimati. La Procura aveva chiesto 15 anni per il 40enne ex volontario dell'antincendio boschivo, accusato di aver provocato il rogo che il 24 settembre 2018 distrusse quasi 1300 ettari di vegetazione