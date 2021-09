Svolta nell'omicidio Chimenti, tre arresti

Le immagini subito dopo l'agguato mortale in Piazza Mazzini a Livorno nel 2002

A 19 anni di distanza arrestati il presunto esecutore, un complice e l'uomo che averebbe fornito la pistola per l'omicidio di Alfredo Chimenti, 47 anni. L'uomo fu ucciso il 30 giugno 2002 davanti alla sua abitazione di piazza Mazzini a Livorno. Un agguato per gli inquirenti il cui movente sarebbe individuabile nei contrasti, sorti all'epoca del fatto nel mondo delle bische clandestine e del gioco d'azzardo. I tre arresti sono avvenuti nell'ambito di un'operazione, denominata 'La Garuffa' dal nome del circolo di cui Chimenti faceva parte, condotta da carabinieri e guardia di finanza di Livorno e coordinata dalla procura della città toscana, che ha portato in totale a 11 misure cautelari eseguite tra Livorno e Pisa: i reati contestati, a vario titolo, sono omicidio premeditato, associazione per delinquere, usura aggravata, estorsione aggravata e porto abusivo di armi da sparo.