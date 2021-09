Don Francesco resta ai domiciliari ma lascerà la canonica

Don Francesco Spagnesi, il parroco arrestato a Prato

E' durato circa tre ore l'interrogatorio di garanzia degli arresti nei confronti del parroco quarantenne, ai domiciliari nella canonica della chiesa de la Castellina a Prato. Per lui le accuse sono importazione e spaccio di cocaina e della cosiddetta "droga dello stupro" e di appropriazione indebita: il religioso avrebbe sottratto decine di migliaia di euro dalle casse della parrocchia (chiedendo soldi anche ai credenti) per organizzare festini nella casa del compagno a base di sesso e droga. Lascerà la canonica per continuare la detenzione domiciliare in altri locali, scelti insieme alla diocesi pratese.