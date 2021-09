Prove al Palio di Fucecchio, muore un cavallo

palio fucecchio

Due cavalli si sono infortunati dopo essersi scontrati durante le prove del Palio di Fucecchio (Firenze), manifestazione in programma domenica prossima: uno dei due animali è morto, l'altro ha riportato la frattura di un arto ed è in corso la valutazione da parte della commissione veterinaria della Asl sulla sua sorte. Da quanto appreso, il cavallo deceduto è caduto a terra e l'altro animale rimasto ferito lo ha calpestato.

Il presidente della IHP ha denunciato: "Gravissimo il fatto che la notizia della morte sia stata nascosta per far proseguire le selezioni dalle quali oggi sono emersi i cavalli che correranno il palio di domenica".