Bottiglia incendiaria rudimentale trovata in un convento

Una bottiglia incendiaria definita "estremamente rudimentale" è stata trovata nella tarda serata di ieri nel cortile di un convento di padri cappuccini in viale Pieraccini a Firenze, nella zona di Careggi. A fare la scoperta, secondo quanto spiegato, uno dei religiosi. La bottiglia, contenente liquido infiammabile, sarebbe stata trovato bruciata, non esplosa. Non risultano né feriti né danni a cose. Del caso se ne sta occupando la Digos fiorentina. Esclusi eventuali collegamenti con i frati, si cerca di capire il perché la bottiglia si trovasse nel cortile del convento che è attiguo alla chiesa di San Giovanni Battista. In corso la visione dei filmati girati dalle telecamere della zona e si cercano eventuali impronte digitali sulla molotov.