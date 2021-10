E' successo questa mattina in via del Dietro Poggio. La porzione di muro crollata è lunga circa 60 metri e ha un'altezza di 2,5 metri. La donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivata in codice rosso. Le squadre dei vigili del fuoco stanno verificando che non siano rimaste coinvolte nel crollo altre persone utilizzando mezzi meccanici per la rimozione delle macerie