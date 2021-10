Preso il pirata della strada di Campi: è una donna di 30 anni

La vittima dell'omicidio stradale di Campi Bisenzio, Massimiliano Benigno

E' stata individuata e interrogata la donna alla guida dell'auto che ha causato l'investimento mortale a Campi Bisenzio la notte fra domenica e lunedì scorsi. Nelle indagini sull'omicidio stradale di Massimiliano Benigno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa hanno individuato – grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza presenti in zona – il mezzo coinvolto nel sinistro mortale. I riscontri sull’autovettura hanno permesso di stabilire la compatibilità della stessa con i reperti rinvenuti sul luogo del tragico evento. La proprietaria del mezzo, una trentenne, ha ammesso il fatto durante l'interrogatorio davanti al pm, ha confessato di non essersi accorta della presenza dell’uomo sulla strada e, dopo l’impatto, in preda al panico è andata via senza avvisare nessuno. La donna risulta indagata a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.