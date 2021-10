Comunicato sindacale e replica aziendale

Tgr

Nella scelta tra i concorsi e la chiamata diretta, la Rai ha preferito la chiamata diretta. Rischiando di spendere di più ed esponendosi a nuove cause, quindi ulteriori costi. Questo perché per far partire il nuovo portale web nazionale ha deciso di escludere noi giornaliste e giornalisti della TgR dalla selezione interna. L'unica testata della Rai dove sono aperte le graduatorie del concorso pubblico. Il motivo ufficiale è che l'azienda non intende fare ulteriori assunzioni di giornalisti, ma nei programmi di informazione continuano ad essere presi nuovi collaboratori senza alcuna selezione. Il progetto più importante per il futuro della Rai merita una ricerca delle migliori professionalità possibili e non incomprensibili chiusure.

Replica aziendale:

L'Azienda considera il comunicato diffuso dal Coordinamento dei Cdr della Tgr pretestuoso e non corrispondente al vero. Da anni le assunzioni del personale Rai ed in particolare dei giornalisti vengono effettuate esclusivamente sulla base di selezioni pubbliche. Ne è la prova la recente selezione pubblica effettuata proprio per alimentare gli organici delle Redazioni Regionali della Tgr, che ha consentito di individuare e assumere 90 giornalisti.