Sansepolcro al centrodestra, Massarosa al centrosinistra

Nei due comuni al ballottaggio in Toscana una vittoria a testa per centrodestra e centrosinistra in due sfide molto aperte, dall'esito per nuila scontato. A Sansepolcro vince Fabrizio Innocenti, candidato del centrodestra, con il 52,44% dei consensi contro il 47,56% raccolto da Andrea Mathias Laurenzi del centrosinistra. A Massarosa la spunta invece la candidata del centrosinistra, Simona Barsotti che con il 53,19% sopravanza il 46,81% raccolto da Carlo Bigongiari, sostenuto dal centrodestra.