Inchiesta Fondazione Open, altri due indagati per traffico di influenze

Il Palazzo di Giustizia di Firenze

I nomi aggiunti al registro degli indagati nell'inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open, sono quelli dell'avvocato Luca Casagni Lippi, il cui studio a Firenze è stato perquisito nei giorni scorsi, e dell'imprenditore cinematografico Alessandro Di Paolo.

La procura li accusa di traffico di influenze assieme all'ex presidente di Open, l'avvocato Alberto Bianchi. Nel 2016 e 2017 società riferibili a Di Paolo avrebbero donato circa 280.000 euro alla fondazione Open. Ma per l'accusa, questo denaro non sarebbe stato donato volontariamente: le somme sarebbero state erogate come frutto di accordi intercorsi tra l'imprenditore, l'avvocato Casagni Lippi e l'avvocato Bianchi.