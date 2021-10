Minacce di morte ai giornalisti della Tgr Rai Toscana e a Giani

La busta con minacce e cartuccia recapitata alla sede Rai di Firenze

Una busta contenente un biglietto con minacce di morte ai giornalisti e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e una cartuccia di fucile è stata recapitata questa mattina negli uffici della nostra sede a Firenze. "O vi date una calmata, giornalisti e Giani, o il piombo vi zittirà per sempre!!!", il contenuto del messaggio intimidatorio che abbiamo ricevuto. Una minaccia grave che rappresenta un salto di qualità inquietante nel clima di queste settimane contro i giornalisti e l'informazione. Chiediamo alle autorità massima vigilanza, e di individuare quanto prima i responsabili. La redazione della Tgr Rai Toscana continuerà a svolgere il proprio lavoro senza farsi intimidire, con professionalità e attenzione, nel rispetto delle opinioni di tutti ma raccontando i fatti senza censure. A firmare congiuntamente la condanna dell'accaduto sono il comitato di redazione della Tgr Rai Toscana, il coordinamento dei CdR della Tgr Rai, l’Esecutivo Usigrai, l’Associazione Stampa Toscana e l’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Sui fatti ci sono le indagini in corso da parte della Digos, intervenuta stamani negli uffici della Rai per fare tutti i rilievi del caso. In queste ore messaggi di solidarietà alla nostra redazione e al Presidente Giani da parte di tutte le forze politiche e le istituzioni. Dura la condanna anche da parte dell'azienda: "Questa mattina, alla sede Rai di Firenze, è stata recapitata una busta anonima, contenente una cartuccia accompagnata da un biglietto di minacce rivolte ai giornalisti e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Appena scoperto il contenuto della busta - informa una nota Rai -, l'azienda ha immediatamente preso contatti con il questore del capoluogo toscano, Filippo Santarelli, che ha coinvolto in dirigente della Digos, Domenico Messina. La stessa Digos, insieme alla Polizia Scientifica, ha provveduto a effettuare presso la sede di Firenze tutti i rilievi per individuare possibili tracce e ricostruire tempi e modalità di invio". «La Rai, nell'assicurare piena collaborazione agli inquirenti - dice l'amministratore delegato dell'azienda, Carlo Fuortes - respinge e condanna con fermezza ogni tentativo di intimidazione nei confronti dei propri giornalisti ed esprime la propria solidarietà anche al presidente Giani, ribadendo a tutti i cittadini il proprio impegno per garantire un'informazione corretta, nello spirito del Servizio Pubblico».