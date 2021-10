Vinci, morta la turista precipitata dalla torretta del Museo Leonardiano

L'ospedale di Careggi

È morta la turista tedesca di 79 anni che ieri pomeriggio era precipitata dalla torretta del Museo Leonardiano a Vinci, nel fiorentino. La donna, a seguito delle ferite riportate dopo la caduta da tre metri, è morta oggi in ospedale a Careggi. La turista era col marito con una comitiva in visita alla città di Leonardo e al complesso museale. Le sue condizioni erano parse subito gravi ai soccorritori. A dare notizia del decesso il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia. "La signora di nazionalità tedesca caduta ieri in via La Pira - scrive sui sociale - nel centro storico di Vinci, trasportata in elisoccorso all'Ospedale di Careggi, purtroppo è deceduta. È una brutta notizia che mi provoca un grande sgomento".