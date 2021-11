Italiano: "Oggi dobbiamo essere perfetti". Vlahovic: ennesimo no

Dusan Vlahovic, atteso anche oggi alla prova del "9"

Oggi alle 18 altro momento della verità per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. All'Allianz Stadium alle 18 la sfida alla Juventus di Allegri, in grave difficoltà in campionato (bianconeri a metà classifica, tre punti dietro ai viola) ma rinfrancata dal successo in Champions League. Il tecnico non avrà a disposizione Nico Gonzalez, l'argentino ancora positivo al covid non sarà della partita come gli infortunati Dragowski , Pulgar e Kokorin; dovrebbero tutti rientrare dopo la sosta nazionali per il match con il Milan. Davanti probabile conferma per Saponara a sinistra, in mezzo Duncan potrebbe essere preferito almeno in partenza a Castrovilli. Nuove voci di mercato su Vlahovic: non smentita la notizia di un rifiuto del serbo e dei suoi agenti di fronte ad un'importante offerta da parte dell'Arsenal. Situazione che continua ad indispettire in casa viola (il contratto con il gioiello scade nel 2022) anche se Italiano glissa: "Viene da una tripletta e in campo da' l'anima. Il resto non mi interessa".