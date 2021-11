Aggressione ai calciatori della Rondinella, sei denunciati

I bambini della Rondinella calcio contro la violenza nello sport

Sono scattate sei denunce per l'aggressione dopo la partita di calcio juniores Fiesole-Rondinella del 30 ottobre. I carabinieri della stazione di Fiesole hanno redatto i verbali nei confronti degli indagati per i fatti verificatisi sabato scorso presso il campo sportivo "Poggioloni", quando i giocatori della Rondinella Under 19, al termine della gara vinta contro la formazione di casa, sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. I denunciati sono tutti giovani, nati tra il 1998 e il 2002: quattro calciatori del Fiesole e due spettatori, uno dei quali calciatore di un'altra società. Sono stati individuati quali componenti, insieme ad altre persone in via di identificazione, del gruppo che, al temine dell'incontro calcistico hanno aggredito la squadra e l'entourage della Rondinella. Gli indagati dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di percosse e lesioni personali aggravate dell'aver agito in più persone riunite e in occasione di manifestazioni sportive. Dalle indagini, tuttora in corso, è emerso che quel sabato pomeriggio, già sul campo da gioco si era verificato un tafferuglio tra i giocatori della Rondinella e il Fiesole a seguito del quale l'arbitro aveva espulso alcuni giocatori del Fiesole nonché il portiere della Rondinella. Calmati apparentemente gli animi, tutti i giocatori avevano raggiunto gli spogliatoi. Dopo essersi preparati, i calciatori della Rondinella, accompagnati da genitori e familiari, erano usciti dall'impianto dove un folto numero di persone avevano iniziato ad inveire nei loro confronti, rivolgendo loro provocazioni verbali e sputi, passando poi alla vie di fatto all'indirizzo di due giocatori della Rondinella; questi ultimi, colpiti con un bastone e con un casco, riuscivano ad allontanarsi e a ricorrere alle cure mediche, in esito alle quali venivano

rispettivamente riscontrati affetti da lesioni giudicate guaribili in 3 e 7 giorni. Coinvolti anche l'allenatore della Rondinella, ferito (con 5 gironi di prognosi). Nessuna delle vittime finora ascoltate ha inteso sporgere denuncia. Per i 6 indagati è stata già avvitata la procedura per l'emissione del Daspo a cura della Questura di Firenze.