Quarantenne trovato morto in un vicolo a Comeana

Caserma dei Carabinieri

Nel pomeriggio a Comeana, sulle colline di Prato, è stato trovato il cadavere di un uomo del luogo, sui quarant'anni. Era a terra, in un vicolo senza uscita, vicino agli edifici di via Boccaccio.

Sul corpo ferite da arma da fuoco e gli abitanti della zona confermano di avere udito almeno uno sparo. Secondo alcuni amici accorsi sul posto, l'uomo avrebbe avuto il tempo di dire "mi hanno sparato". Poi è spirato mentre stava per arrivare a Comeana l'elisoccorso del 118 che lo avrebbe dovuto trasferire in ospedale.

Della vittima si sa solo che per lungo tempo è stato proprietario di una palestra a Poggio a Caiano. I carabinieri indagano per omicidio.