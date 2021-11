In serie B il Pisa si riprende la vetta andando a vincere in casa proprio della prima in classifica. 1 a 0 contro il Brescia, gara decisa al settantesimo da un gol di Sibilli, appena entrato in campo. Partita molto sentita, intensa e a tratti anche nervosa, dieci le ammonizioni. Primo tempo tattico, nella ripresa il Pisa sfiora il gol piĆ¹ volte, prendendo anche un palo. Ora i nerazzurri sono in vantaggio di un punto sui lombardi