Doppio intervento dei vigili del fuoco

Fiamme la notte scorsa a Portoferraio e stamani in provincia di Pistoia.

Fiamme in un ' abitazione a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. Un incendio stamani ha interessato un'abitazione e il vicino rimessaggio. All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, le fiamme avevano coinvolto l'intera casa e un'auto parcheggiata all'esterno. Il proprietario all'arrivo dei soccorsi era già all'esterno della casa. Sono ancora da stabilire le cause del rogo.

Notte di paura anche all'Isola d'Elba dove un incendio ha distrutto quattro auto. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'incendio è avvenuto a Portoferraio. Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di un palazzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.