Vaccini, il nodo delle forniture. A giugno i 60enni

La campagna vaccinale. Ci si avvicina all'obiettivo della fase 1 per gli over 80 entro il 25 aprile e si prosegue con le altre categorie, ma il nodo restano sempre le forniture. All'inizio di giugno forse il via per la fascia di eta' 60-69 anni