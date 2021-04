L'omaggio a Dante di Ali Banisadr

Fino al 29 agosto tra la Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio e il Museo Bardini, i quadri onirici e suggestivi dell'artista iraniano, per la prima volta in Italia.

di Maria Adele De Francisci, montaggio Andrea Tomacelli

Un immaginario di creature fantastiche, tra schizzi di colore e richiami letterari come quelli - in omaggio a Dante - delle opere pensate e realizzate per la sontuosa sala dei gigli di palazzo vecchio: e non a caso la prima mostra italiana dell'acclamato artista iraniano Ali Banisadr si chiama "Beautiful lies", la bella menzogna delle allegorie della Divina Commedia. Nelle sue opere tante le influenze, dai fiamminghi al modernismo americano, in un universo ricco di dettagli da esplorare, spiega nel servizio il curatore della mostra Sergio Risaliti.