Toscana alla prova del giallo. Dalle Istituzioni: "Non è un via libera"

Tanti gli appelli alla responsabilità. Ultimi giorni in zona arancione con assembramenti e persone senza mascherina. A Firenze, multe per feste in casa e violazione del coprifuoco. Per il primo giorno di riaperture, occhi puntati sulla scuola