Luana, le indagini e lo sciopero proclamato per sabato a Prato

Proseguono gli accertamenti della Procura di Prato per accertare le cause della morte di Luana D'Orazio, rimasta intrappolata in una macchina per la tessitura. Intanto i sindacati per sabato hanno indetto uno sciopero di 4 ore a Prato.