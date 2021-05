Giallo di Sollicciano, Taulant Pasho sarà interrogato

Estradato dalla Svizzera l'uomo accusato del duplice omicidio dei genitori, ora è in carcere a Como. Resta agli arresti anche l'ex fidanzata

E' tornato in Italia Taulant Pasho, indagato per il duplice omicidio dei suoi genitori i cui resti sono stati ritrovati in alcune valigie in un campo tra la fipili e il carcere di Solliciano. La Svizzera dove era detenuto ha concesso l'estradizione. E' recluso nel carcere di Como