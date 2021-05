Martina Rossi, le motivazioni della sentenza

I giudici inoltre definiscono assolutamente priva di credibilità la versione dei 2 imputati secondo la quale la ragazza sarebbe precipitata perché era in in uno stato di forte agitazione, probabilmente per aver consumato hashish

Martina Rossi, mori nel disperato tentativo di sfuggire ad un' aggressione a sfondo sessuale da parte di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Questa la motivazione della sentenza con cui la corte di appello di Firenze il 28 aprile ha condannato in un processo bis i due giovani aretini a tre anni di reclusione. La studentessa genovese lo ricordiamo precipito' il tre agosto del 2011 dalla camera di un albergo a Palma di Maiorca

"Martina Rossi si legge ancora nelle motivazioni venne aggredita da entrambi gli imputati sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I giudici inoltre definiscono assolutamente priva di credibilità la versione dei 2 imputati secondo la quale la ragazza sarebbe precipitata perchéera in in uno stato di forte agitazione, probabilmente per aver consumato hashish. Ma gli esami tossicologici, sottolineano i giudici , hanno escluso in maniera categorica che Martina abbia assunto stupefacenti".