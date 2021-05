Pistoia e Carrara, movida a metà

Nel primo weekend di zona gialla molte misure antiassembramenti: dal senso unico pedonale alla possibilità di bere alcolici solo ai tavoli

di Giulia Baldi

Nel primo fine settimana primaverile in zona gialla le città toscane si organizzano per evitare gli eccessi e i contraccolpi della movida. Sensi unici pedonali nelle vie del centro a Pistoia e divieto di bere alcol in piedi nelle strade frequentate dai giovani a Marina di Carrara.