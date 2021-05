Torna visibile Il Messale di San Domenico di Beato Angelico

Capolavoro della miniatura italiana del Quattrocento, è al centro del nuovo allestimento della biblioteca monumentale di Michelozzo insieme a 12 codici miniati francescani.

E' il capolavoro architettonico del Michelozzo, costruita per volere di cosimo il vecchio come pubblico luogo di studio e consultazione. La biblioteca monumentale nel museo di San Marco custodisce una straordinaria collezione di codici miniati del quattrocento, opere fragili che per motivi di conservazione sono esposte al pubblico a rotazione. I corali domenicani del precedente allestimento sono stati appena sostituiti con dodici manoscritti francescani (in uno gli angeli miniati indossano addirittura il saio dell'ordine), esposti in dialogo con un solo graduale domenicano, il più prezioso: il messale di San Domenico del Frate pittore Beatoo Angelico.



Nel servizio le interviste ad Angelo Tartuferi, direttore del Museo di San Marco e a Stefano Casciu, direttore regionale musei della Toscana.