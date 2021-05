Piscine aperte dopo sette mesi di stop

Riparte l'attività amatoriale nelle strutture all'aperto. Tanta gente in acqua ma i gestori chiedono ristori adeguati. Parte la campagna #salviamolepiscine.

di Giulia Baldi

Il tempo incerto non ha fermato gli amanti del nuoto che sono tornati in acqua alla riapertura delle piscine - all'aperto - non solo per l'attività agonistica. Negli impianti Nannini e Raspini di Firenze come in tutte gli altri si riaprte dopo sette mesi di chiusura, che si aggiungono ai tre del primo lockdown. E alle 18 l'iniziativa della Federazione italiana nuoto #salviamolepiscine