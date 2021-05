Piombino, no-smoking on the beach

Divieto di fumo sulle spiagge del litorale piombinese. Una scelta di civiltà dice il sindaco ma i bagnanti sono divisi. Intanto il meteo frena la riapertura dei bagni in Toscana.

di Giulia Baldi

Il tempo incerto frena la riapertura degli stabilimenti balneari: sul litorale pisano siamo al 50 per cento mentre in Versilia sono quasi tutti aperti. Intanto il Comune di Piombino ha messo al bando le sigarette in spiaggia con multe da 25 a 500 euro per i trasgressori. I bagnanti sono divisi fra favorevoli, contrari e fautori del «buon senso».