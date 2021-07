Fiorentina a Moena, per l'Empoli primo test

Sulle dolomiti proseguono gli allenamenti dei Viola, mentre l'Empoli contro il Castelfiorentino segna per ben 12 volte.

di Enzo Baldini

Altre due sedute di allenamenti per i calciatori della Fiorentina in ritiro sulle dolomiti. Applausi per tutti in particolare per Vlahovic,sotto l'occhio vigile di Vincenzo Italiano. Intanto l'Empoli nell'amichevole con il Castelfiorentino segna ben 12 volte, gol considerati di buon auspicio dal tecnico Andreazzoli in vista dell'inizio di campionato.