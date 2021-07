Omicidio Ginetta, fermato l'ex marito

L'uomo è nel carcere con l'accusa di omicidio volontario. Il pm ha chiesto la conferma del fermo al giudice delle indagini preliminari

di Giulia Baldi

È in carcere a Livorno con l'accusa di omicidio volontario l'ex marito di Ginetta Giolli trovata morta nel suo appartamento nelle case popolari di Livorno. L'uomo si era presentato in questura per dichiarazioni spontanee, ma il pm ha disposto il fermo. Ci sono dubbi sul suo alibi e timore di pericolo di fuga.