No Green Pass, prime denunce

Interrogazione parlamentare per l'aggressione al giornalista di Fanpage, continua a far discutere la manifestazione fiorentina contro le misure del governo

Un'interrogazione parlamentare per l'aggressione a un giornalista, condannata da sindacato e ordine. E l'indignazione del governo, attraverso la ministra Lamorgese, per l'accostamento tra la Shoah e i Green Pass. Continua a far discutere la manifestazione fiorentina di sabato, tra le tante andate in scena contro le misure anti pandemia. Scattano intanto le prime denunce