Rio nell'Elba, protesta per le panchine rimosse

Un flash mob pacifico a Rio nell'Elba per chiedere che le sedute siano riposizionate al fresco davanti all'Ufficio locale marittimo.

"Ridateci le panchine", pensionati elbani sul piede di guerra. Un flash mob pacifico a Rio nell'Elba per chiedere che siano riposizionate al fresco davanti all'Ufficio locale marittimo. Punto di ritrovo per gli anziani, la Capitaneria di Porto aveva chiesto la rimozione delle panchine per questioni di sicurezza all'Autorità portuale. A fermare la protesta dei pensionati non è bastata neppure la rassicurazione del sindaco di Rio, Corsini, che ha assicurato che verranno posizionate altre panchine ombreggiate sul moletto. Il flash mob verrà ripetuto ogni venerdì in forma diversa.