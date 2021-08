In fiamme il Monte Pisano, decine di famiglie evacuate

L'incendio potrebbe essere partito da un fuoco acceso per cucinare. Situazione ora sotto controllo ma si è temuto il peggio

L'incendio ha avuto origine sul Monte Capitano, in una oliveta poco dopo le 19 di sabato. Una ventina circa gli ettari di bosco bruciati.Per precauzione in serata alcune frazioni di Vicopisano sono state fatte evacuare . Impegnate decine di squadre di vigili del fuoco da mezza Toscana, oltre che elicotteri e canadair. Il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, arrivato da poche ore dalla famiglia in Puglia quando è divampato l'incendio, è in costante contatto con il Centro Intercomunale della Protezione Civile Monte Pisano. Un punto di ritrovo e di smistamento delle persone evacuate è stato allestito al Palazzetto dello Sport di Vicopisano. Per sicurezza questa mattina 10 famiglie sono ancora evacuate . Le fiamme stanno interessando superfici a oliveti e pineta per circa 25 ettari e la situazione al momento sembrerebbe stabilizzata. Lo comunica la sala operativa della Regione Toscana. Al lavoro tre elicotteri e un canadair, insieme a operai forestali, volontariato antincendi boschivi e vigili del fuoco per la bonifica, per evitare che nelle ore più calde l'incendio presenti delle riprese. L'incendio è sotto controllo anche se ci sono ancora alcuni focolai accesi. Nella notte sono state precauzionalmente evacuate dalle loro abitazioni minacciate dalle fiamme 30 persone che hanno trascorso la notte da amici e parenti. In zona è stato allestito un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco per seguire le operazioni di spegnimento e bonifica e intervenire tempestivamente in caso di repentine riprese del rogo. Le origini dell'incendio, sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri, sono tuttora sconosciute.