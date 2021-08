"Ancora un mese, poi chi è no-vax stia a casa." Giani adotta la linea dura

Ancora un mese di tempo per gli indecisi per procedere alla vaccinazione, poi chi non si è protetto dal contagio, dovrà restare lontano dagli uffici pubblici. Partite le prime lettere di sospensione per i sanitari no-vax (in Toscana circa 4500)

di Antonella Morelli