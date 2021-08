Monopattini, verso il casco obbligatorio

Sarà una legge regionale a sancire per tutta la Toscana l'obbligo del casco sui monopattini, a Firenze l'ordinanza entrerà in vigore il primo dicembre

di Sara Polica

Cambiano le regole per i monopattini. E in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale che introdurrà l'obbligo del casco, il sindaco di Firenze Dario Nardella con una nuova ordinanza fissa l'obbligatorietà già dal primo dicembre.