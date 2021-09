L'ultima battaglia dei Liguri Apuani

Il cortometraggio del regista Diego Bonuccelli riscopre la storia di 2 mila anni fa, di un antico popolo di pastori e guerrieri che cercò di opporsi al dominio di Roma

di Federico Monechi

L'ultima battaglia contro l'esercito di Roma fu combattuta sulle Alpi apuane nel 155 avanti cristo. Uno scontro senza speranza, animato dal coraggio e dall'orgoglio di un popolo che non voleva arrendersi al dominio dell'Impero romano. Erano i liguri apuani, un popolo di pastori e guerrieri che viveva tra l'appennino e le apuane, dalla toscana centrale alla Garfagnana, la Lunigiana fino alla Liguria. I liguri apuani persero la libertà, furono sopraffatti e deportati nel Sannio. Il regista Diego Bonuccelli ha risvegliato interesse e curiosità per una storia di oltre duemila anni fa ed il suo porgetto è trasformare il cortometraggio in un film. Gli studi dell'Università di Pisa dimostrano che l'impronta genetica dei liguri apuani vive ancora oggi nelle comunità tra Toscana e Liguria.