Mistero Pecorelli: mappe e attrezzi per scavare all'isola di Montecristo

Pochi soldi, due mappe dell'isola di Montecristo e attrezzi per scavare. Questo aveva con sé Davide Pecorelli, l'imprenditore della Valtiberina dato per morto in Albania diversi mesi fa, quando è stato ritrovato sabato a Montecristo.