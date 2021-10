Incendio alla Galvanica Formelli, quattro intossicati

Le fiamme hanno divorato il capannone in via Grandi. Il rogo causato sembra da un corto circuito. Il comune di Arezzo invita a tenere chiuse le finestre

Vasto incendio ad Arezzo nel capannone della Galvanica Formelli, in via Achille Grandi. Quattro persone sono rimaste intossicate e le fiamme hanno divorato parte della struttura, causando gravi danni. Tutti i lavoratori sono allontanati per sicurezza. Il rogo sarebbe stato originato dal corto circuito di un quadro elettrico all'esterno dell'edificio. La colonna di fumo nero era visibile per chilometri. Numerose le squadre di vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il comune di Arezzo, in attesa di verifiche ambientali, raccomanda di tenere chiuse le finestre.