Incendio "a singhiozzo" devasta l'Elba, in fumo 35 ettari

Due fronti, prima verso San Piero in Campo, poi verso Cavoli. Due momenti diversi, fra sabato mattina e domenica notte: lavoro durissimo per vigili del fuoco e volontari.

C'erano volute sei ore di duro lavoro, e l'impiego di due canadair, due elicotteri e decine di vigili del fuoco e volontari: ma nel primo pomeriggio l'incendio divampato sabato mattina all'isola d'Elba alle pendici del monte Capanne verso San Piero in Campo sembrava domato, con un bilancio comunque pesante di 15 ettari di bosco e macchia mediterranea andati in fumo. ma il peggio doveva ancora arrivare. Le fiamme hanno ripreso vigore nella tarda serata e nella notte si sono estese verso sud e il mare, richiamando all'opera gli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco. Stavolta senza l'ausilio dei mezzi aerei i soccorritori hanno dovuto sgomberare un condominio in cui erano presenti circa dieci persone. Al momento in cui l'incendio risulta domato definitivamente gli ettari di territorio devastati dal rogo sono saliti a 35.