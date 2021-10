Il Mandela Forum sfonda quota 500mila vaccinazioni

È uno dei risultati maggiori a livello nazionale, una traguardo che verrà festeggiato il 12 ottobre con un concerto

di Giulia Baldi

Il Mandela Forum di Firenze, il più grande hub della Toscana ha a superato quota 500mila dosi somministrazioni e festeggia con una vignetta di Sergio Staino nel grande hub. Da domani portale regionale aperto per le prenotazioni delle terze dosi. Il 12 ottobre ci sarà una festa per gli otto mesi dell'hub vaccinale e per i 50 anni di «Imagine», una canzone e un inno alla speranza di cui c'è ancora molto bisogno.