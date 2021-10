Da Firenze a Pejo a piedi e in bici: un'impresa tra sport e beneficenza

458 chilometri, a piedi e in bici, da Firenze a Pejo, in Trentino: è la sfida compiuta dal fiorentino Samuele Minucci, un'impresa tra lo sportivo e il benefico anche per ricordare i suoi genitori scomparsi