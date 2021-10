Si arrampica sulla statua di Dante, spopola sul web

Hanno fatto il giro dei social network i video del giovane che intorno a mezzanotte e mezza in Piazza Santa Croce a Firenze si è arrampicato sulla statua di Dante. Il ragazzo, un cittadino senegalese regolarmente sul territorio italiano, in stato di alterazione, è salito sul monumento, alto oltre due metri, fino ad arrivare in cima. Intervenuta la polizia che è riuscita a farlo scendere con l'aiuto dei vigili del fuoco. Una volta a terra ha fatto cadere un agente ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale