Campanile di Giotto chiuso per "manutenzione" al campanone

I rintocchi danneggiano il bronzo, serve una rotazione. I lavori dureranno fino al 26 novembre. Poi non resta che una nuova fusione

Campanile di Giotto a Firenze chiuso per permettere la rotazione della campana maggiore, detta Campanone. Fino al 26 le campane del celebre monumento non suoneranno. E' un intervento complesso ma pressoché invisibile, perché si svolge all'interno della cella campanaria, tranne appunto nei 4 giorni di chiusura in cui sarà presente una gru nell'area antistante al Campanile. La rotazione, di un quarto, si è resa necessaria perché l'uso ha assottigliato lo spessore del bronzo nei punti dove batte il battaglio. Questa sarà l'ultima volta che il campanone potrà essere ruotato. Poi, quando sarà assottigliato anche questo lato, la campana dovrà essere fusa di nuovo.