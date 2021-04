1221 intervenc del socors da mont Trentin demò del 2020 (73 de più)

n intervet del socors. Te l'istà 2020 i é stac tropes più che zenza

Via per 2020 l socors da mont del Trentin l'à fat 1221 intervenc sa mont, apede a 166 operazions de protezion zevila (157 endèna l prum lockdown), 4 intervenc per desgrazies naturèles e 5 de suport vetrinarie

Enceben l lockdown l numer de intervenc l'é stat maor del 2019 (73 de più - con n gra numer de entervec via per l'istà e de november)

l numer de intervenc aldò del meis. Evident l gran numer de domanes de aiut ruà via per l'istà

Chi che à domanà più aiut

L socors da mont Trentin l'è entervegnù te la maor pèrt di caji (54%) per jent en gita, l'11% per rodes da foratroi. Perzentuèles mendres per alpinism(5%) ferates (4%) chierida de fonghes e schi da la pouses (3%).

Via per l 2020 i é stac 5 i intervenc per levines (co 5 persones salvèdes), e 2 intervenc del

78 la operazions per troèr persones perdudes

la distribuzion de la persones che à abù de besen de aiut

La rejon di inzidenc

Per la maor pèrt di caji se trata de crodèdes/slizièdes, auta ence la perzentuèla de chi che à chierì na endesfida sorvia sia capazitèdes (12%)



I omegn e i mezi

I é 697 i omegn del socors da mont (e speleologich) Trentin. Vertesc a entervegnir 24 ores su 24, dut l'an.

I é spartì fora te 33 stazions sul teritorie (+ 1 speleologica). 12 la unità con cians, 80 i tecnics de socors, 20 chi del socors col jolier, 35 istrutores e 8 sanitères anter dotores e infermieres profescionèi.