Dai prim de juni possun inò jì ti locai dedite nce zënza n Corona pass.

Culëur blanch uel dì, che la nzidënza dl’ena ie sota 20. De cunseguenza toma per chisc raions gran pert dla restrizions y l ne ie nianca plu de bujën sté a cësa danter la 11 de nuet y la 5 daduman.



Tosc duta la Talia raion blanch



Aldò dl cumité scientifich pudëssa te n doi enes dut l raion naziunel unì detlarà raion de culëur blanch. Al mumënt ie duta l’autra regions de culëur ghiel.



Dai prim de juni te restaurant zënza test



Te uni cajo toma ai prim de juni la restrizion che reverda la gastronomia: l sarà inò mesun senté dedite ti bars y restauranc zënza test negatif o Corona pass – nce tl Sudtirol ne sarà chësc nia plu de ublianza ti locai.



La situazion miurea



Per l prim iede do set mënsc fova la cumpëida dla persones mortes cun l Covid-19 n dumënia sota 50 te duta la Talia. Plu avisa iel unì fat al savëi 44 morc, l numer plu bas dai 14 de utober incà.