33 mile dlaveies te n’ena

Passa 95 mile zitadins dl Sudtirol à bele finà l zitlus dla dlaveies.

Scebën che l vën fat dlaveies a var plën, ne à mo nianca l mez di zitadins giapà almanco una na dosa. La perzentuela ie al mumënt de 41 per cënt.



L Sudtirol danter i primes tla Talia



Purempò iel mé tl Molise unì fat deplù dlaveies. Tla pruvinzia de Bulsan iel unì adurvà su l 94 per cënt dla doses de serum a desposizion.



La dlavea nce per mutons



Ntant vën la campania dla dlaveies contra l Coronavirus slargëda ora nce ai plu jëuni: Ncuei dëssa l’Aifa, l’Agenzia taliana dla medejines, dé si bensté a la dlaveies a mutons danter 12 y 15 ani cun l serum de Biontech Pfizer.