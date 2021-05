Festes da ite se l pief

L'aisicuda l'é ence temp de sacramenc e de la festes aldò: evenc che i podarà esser da ite se l pief

La jonta la cognessa aproèr na delibera leèda a la lege provinzièla per ge jir encontra a la families che te chesta setemènes les é dò a endrezèr creisemes, comunions e la festes che ge va dò. L provediment l consentirà ai osc de tramudèr la festa da ite tel cajo de pievia (con n protocol n muie strent).



Chest n curt l pensier del president Maurizio Fugatti che l fèsc referiment a na delibera che sarà en doura demò tel cajo de catif temp e per evenc prenoté. Tel cajo ge volarà arsegurèr na distanza minimala anter la carieghes (doi metres) e locai co la fenestres semper avertes.