L guviern chier na linia unitera

La tematiga zentrela tla cunferënza danter Stat y Regions n lunesc ie stat l plann dla dlaveies. L guviern uel jì na linia unitera, do che l ie for inò unì su descuscions danter regions y guviern.

La campania dla dlaveies va inant massa plan, chësta la critica dl premier Mario Draghi ala regions. La regions smaca zruch la critica, sotrissan che l guviern ie respunsabl che l sibe danman assé doses per fé la dlaveies.



"Lauré duc adum"



Un di traverc che l guviern se mët dant ie la culaurazion, per fé vares inant plu debota y ruvé a 500 mile persones vazinedes al di. L fin dl'ena aspitoven belau 3 milions de doses de dlaveies danter Pfizer Biontech, Moderna y Astra Zeneca. Y chëstes dëssa unides partides su a livel naziunel, jan do al criter dl'età, nsci l presidënt di ministri Mario Draghi - zënza che la regions compre ite serums autonomamënter.



Tosc la dlavea Johnson & Johnson



L serum dla mpreja americana dëssa pudëi unì adurvà dai 16 de auril inant tla Talia.

Te uni cajo ie l Sudtirol dancà tla tlassifica naziunela dla dlaveies fates n proporzion al serum che ie unì metù a desposizion.